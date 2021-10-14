Erzincan’da 8. sınıf öğrencisi babasının beylik tabancasıyla kendisini vurdu

Sağlık ekipleri kıza kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştı.

Hastanede ameliyata alınan Y.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Y.E.'nin uzman çavuş olan babasına ait beylik tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.





Y.E.'nin yaklaşık 2 ay önce babasının tayini nedeniyle Erzincan'a geldiği öğrenildi.

Y.E.'nin cenazesinin Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.

