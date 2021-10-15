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İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2021
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İzmir’de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Çaldıran Mahallesi 433 Sokak'ta Hamdi Amasya ile K.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.D. av tüfeği ile Amasya'ya ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Amasya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrasında kaçan şüpheli bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.



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