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İstanbul'da gece yarısı sis! Göz gözü görmedi! Sis neden olur? Sis nasıl oluşur?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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İstanbul’da gece yarısı sis! Göz gözü görmedi! Sis neden olur? Sis nasıl oluşur?

İstanbul'da gece saatlerinde aniden bastıran sis görenleri şaşırtırken sürücülere de zor anlar yaşattı. Başakşehir, Çekmeköy gibi çok sayıda ilçede etkil olan sis sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Aniden bastıran sis ile birlikte bazı noktalarda sürücüler zor anlar yaşarken adeta göz gözü görmedi.

Sosyal medya kullanıcıları bulundukları konumdan sis manzaralarını paylaştı.

SULTANGAZİ

ÇEKMEKÖY

ATAŞEHİR

KAVACIK

SİS NEDEN OLUŞUR?

Meteorolojinin sıkça sorulan sorular sayfasında yer alan bilgiye göre; yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir.

Yerle temas eden hava içindeki subuharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Çok Bulutlu 15°C 22°C

Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 24°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı 13°C 18°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 13°C 22°C

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 21°C

Çok sayıda ilde etkili olacak! O bölge...

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