İstanbul’da gece yarısı sis! Göz gözü görmedi! Sis neden olur? Sis nasıl oluşur?

SİS NEDEN OLUŞUR?

Meteorolojinin sıkça sorulan sorular sayfasında yer alan bilgiye göre; yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir.



Yerle temas eden hava içindeki subuharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Çok Bulutlu 15°C 22°C



Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 24°C



Çarşamba Sağanak Yağışlı 13°C 18°C



Perşembe Parçalı Bulutlu 13°C 22°C

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 21°C