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Meteoroloji son dakika olarak güncelledi! Çok sayıda ilde etkili olacak! Özellikle o bölge dikkat çekti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Meteoroloji son dakika olarak güncelledi! Çok sayıda ilde etkili olacak! Özellikle o bölge dikkat çekti...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 günlük hava tahmin raporları yayınlandı. Buna göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde gökgürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiği açıklandı. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman sona erecek? İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminleri raporu güncellendi. Buna göre önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Özellikle Ege'de kuvvetli fırtına konusunda da uyarı yapıldı.

EGE'DE ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK VE FIRTINA

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Ege bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte kıyı kesimlerdeki gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRAKYA'DA DA SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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