Meteoroloji son dakika olarak güncelledi! Çok sayıda ilde etkili olacak! Özellikle o bölge dikkat çekti...

EGE'DE ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK VE FIRTINA

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Ege bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte kıyı kesimlerdeki gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.