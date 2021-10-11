Dev güneş fırtınası büyük bir hızla bugün dünyaya vuracak! Elektrik ve telefonlar kesilebilir! Yangın tehlikesi...

BİRDEN FAZLA YERDE YANGIN ÇIKMIŞTI

15 Mayıs 1921'de New York Demiryolu Fırtınası'nın gücü nedeniyle ABD ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında birden fazla yangın çıkmıştı.

100 YILDA BİR YAŞANIYOR

Bir araştırma, bunun gibi fırtınaların her 100 yılda bir meydana geldiğini ve dünyayı bir "internet kıyametine" sürükleyebileceğini öne sürmüştü