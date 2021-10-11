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Dev güneş fırtınası büyük bir hızla bugün dünyaya vuracak! Elektrik ve telefonlar kesilebilir! Yangın tehlikesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Dev güneş fırtınası büyük bir hızla bugün dünyaya vuracak! Elektrik ve telefonlar kesilebilir! Yangın tehlikesi...

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması beklenirken elektrik şebekelerinde hafif sorunlar yaşanabileceği belirtildi. Dünya'ya 1.6 milyon kilometre hızla yaklaşan güneş fırtınası, cep telefonu ve uydu TV sinyallerine de zarar veriyor. Uzmanlar fırtınanın her 100 yılda bir meydana geldiğini ve dünyayı bir internet kıyametine sürüklediğini belirtti.

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor.

DÜNYA'YA YAKLAŞIYOR

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.

FIRTINA MANYETİK ALANLARI ETKİLEYEBİLİR

Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

DIŞ ATMOSFER ISINACAK

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek.

KESİNTİLER YAŞANABİLİR

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE SORUN OLABİLİR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yayımladığı uyarıda alçak Dünya yörüngesindeki araçlarda sürüklenmeyi artırabilecek uydu "yönlendirme düzensizlikleri" ve "elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar" beklendiği açıklandı.

BUGÜN DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada fırtına G2 diye derecelendiriyor, bu da fırtınanın orta derecede güçlü olduğu anlamına geliyor. Fırtınanın bu akşamüzeri Dünya'ya ulaşması ve 12 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.

BİRDEN FAZLA YERDE YANGIN ÇIKMIŞTI

15 Mayıs 1921'de New York Demiryolu Fırtınası'nın gücü nedeniyle ABD ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında birden fazla yangın çıkmıştı.

100 YILDA BİR YAŞANIYOR

Bir araştırma, bunun gibi fırtınaların her 100 yılda bir meydana geldiğini ve dünyayı bir "internet kıyametine" sürükleyebileceğini öne sürmüştü

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