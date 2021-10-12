Afyonkarahisar’da 5 çocuğun can verdiği kaza ile ilgili korkunç iddia! Kapı iple bağlıydı

"BİZİ HİÇ DİNLEMEDİ, UYARDIK"

Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise sürücü Adalettin Şen'i çocukları okula götürürken gördüklerini ve kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını anlattı. Eser, "Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı, 'Adalettin bir gün çocukları öldüreceksin.' Bizi hiç dinlemedi, uyardık" diye konuştu.