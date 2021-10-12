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Afyonkarahisar'da 5 çocuğun can verdiği kaza ile ilgili korkunç iddia! Kapı iple bağlıydı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Afyonkarahisar’da 5 çocuğun can verdiği kaza ile ilgili korkunç iddia! Kapı iple bağlıydı

Son dakika haberleri... Türkiye, Afyonkarahisar'daki okul servisi kazasında hayatını kaybeden çocuklar için yas tutarken, kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser'in (14) babası Cemil Eser, oğlu Mehmet'in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi. İki kardeşin halası Kadriye Tek ise servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti.

İscehisar ilçesinde dün meydana gelen okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın babası Cemil Eser, 3 çocuğundan ikisini kaybetmenin acısıyla gözyaşı döktü.

Afyonkarahisar’da 5 çocuğun can verdiği kaza ile ilgili korkunç iddia! AFYONKARAHİSAR'DA 5 ÇOCUĞUN CAN VERDİĞİ KAZA İLE İLGİLİ KORKUNÇ İDDİA!

Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi.

İki kardeşin halası Kadriye Tek ise büyüyünce İsmail'in veteriner, Nisa'nın da hemşire olmak istediğini söyledi. Servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia eden Tek, "Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş" diye konuştu.

"BİZİ HİÇ DİNLEMEDİ, UYARDIK"

Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise sürücü Adalettin Şen'i çocukları okula götürürken gördüklerini ve kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını anlattı. Eser, "Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı, 'Adalettin bir gün çocukları öldüreceksin.' Bizi hiç dinlemedi, uyardık" diye konuştu.

Eser, mahallede okul bulunmasına rağmen öğretmen ataması yapılmadığı için çocukların başka okullarda eğitim gördüğünü de sözlerine ekledi.

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