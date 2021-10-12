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Sobayı yakmaya çalışırken hem kendini hem evi yaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Sobayı yakmaya çalışırken hem kendini hem evi yaktı

Kastamonu’da yanıcı jel ile sobayı yakmak isteyen kişi hem kendisini hem de evi yaktı. Jel ile sobayı yakmaya çalışan kişinin jeli sıktığı an kısa sürede büyüyen alevler bir anda evi kapladı. Şahıs ellerinin ve kollarının yanması sonucu yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yanıcı jel ile sobayı yakmak isteyen şahıs, evini de kendisini de yaktı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Gökçevre köyü Merkez Mahallesi'nde ikamet eden cami imam hatibi Serkan Ada, akşam saatlerinde sobayı yakmak için yanıcı madde kullandı.

Sobanın içerisine sıktığı yanıcı jelin patlaması sonucu biranda parladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İnebolu itfaiye ekipleri, yanan evi söndürdü. Yangında ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını kendi imkânları ile söndürmek isteyen Serkan Ada, ellerinin ve kollarının yanması sonucu yaralandı. Yaralı imam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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