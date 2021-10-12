8 yaşındaki yeğenine çarpan hala konuştu: Bakan bir insan neden öldürür çocuğu?

Zerrin Kara bir televizyon programında sessizliğini bozdu. Yaşanılan acı olayın ayrıntılarını ve bilinmeyenlerini ilk defa anlattı.

"ŞAKA YAPIYOR SANDIM"



Acılı hala Zerrin Kara kazayı anlattı. Kara, "Kaza bu oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? Ben arabada olmadığını fark ettikten sonra yüzü gülüyordu, çok şakacı bir çocuktu yine şaka yapıyor sandım ama kulağında kan vardı. Kimse sesimi duymadı. Otopark karanlıktı" dedi. Kazanın ardından kurtarma çabalarını da anlattı Kara, "Arabayı çalıştırmak için uğraştım, kilit ekranı çıktı aracı çalıştıramadım, kucağımda taşıdım, bağırdım, kimse sesimi duymadı, bir acil tıp uzmanı müdahale etti" dedi.

"EYMEN'İN ANNESİ YOĞUN BAKIMDAYKEN ADEM BAŞKASIYLA DÜĞÜN YAPTI"

Babanın "ihmal var" iddialara yanıt verirken gözyaşlarına boğuldu. "Bakan bir insan neden öldürür çocuğu, hiçbir şey boşluğunu doldurmuyor" dedi. Halanın iddiaları ise şaşkına çevirdi. "Eymen bende kalıyordu. Kardeşimin işi yok, bizden para istiyor. Eymen'in annesi yoğun bakımdayken Adem başkasıyla düğün yaptı, yıllarca eziyet etti, darbetti. Kanserden kaybettik, kısa bir süre sonra da Adem'in bir çocuğu oldu" dedi.