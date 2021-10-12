Denizli’de çıntar mantarı tezgahta! Fiyatını duyan ormana koştu

160 LİRAYA ÇIKTI

Vatandaşların sabah saatlerinde ormanlık alana giderek topladıkları çıntar, ilk olarak pazarda 110 TL'den yerini aldı. İlerleyen zamanlarda talebin artmasının ardında kilosunun 160 TL'ye çıktığını duyan vatandaşlar, çıntarı toplamak için ormana akın etti.