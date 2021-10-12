Denizli’de çıntar mantarı tezgahta! Fiyatını duyan ormana koştu
YAŞAM İHA
Denizli’de yüksek bölgelerde yağışlı havaların akabinde çıkan çıntar mantarı, tezgahta 110 liradan satışa sunuluyor. Fazla talep gelmesinin ardından tezgahlarda fiyatı 160 liraya yükselen çıntarı toplamak isteyenler, ormana koştu.
Denizli'de geçen hafta yüksek bölgelerde meydana gelen yağışların akabinde özellikle çam ağaçlarının yanında çıkan çıntar mantarı toplanmaya başlandı.
160 LİRAYA ÇIKTI
Vatandaşların sabah saatlerinde ormanlık alana giderek topladıkları çıntar, ilk olarak pazarda 110 TL'den yerini aldı. İlerleyen zamanlarda talebin artmasının ardında kilosunun 160 TL'ye çıktığını duyan vatandaşlar, çıntarı toplamak için ormana akın etti.
Yaşlı genç demeden ormanda çıntar toplayan vatandaşlar, çantalarında kilolarca mantarla evlerine dönerken, kimi satarak bunu fırsata çevirdi.
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