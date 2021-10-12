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Denizli’de çıntar mantarı tezgahta! Fiyatını duyan ormana koştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Denizli’de çıntar mantarı tezgahta! Fiyatını duyan ormana koştu

Denizli’de yüksek bölgelerde yağışlı havaların akabinde çıkan çıntar mantarı, tezgahta 110 liradan satışa sunuluyor. Fazla talep gelmesinin ardından tezgahlarda fiyatı 160 liraya yükselen çıntarı toplamak isteyenler, ormana koştu.

Denizli'de geçen hafta yüksek bölgelerde meydana gelen yağışların akabinde özellikle çam ağaçlarının yanında çıkan çıntar mantarı toplanmaya başlandı.

160 LİRAYA ÇIKTI

Vatandaşların sabah saatlerinde ormanlık alana giderek topladıkları çıntar, ilk olarak pazarda 110 TL'den yerini aldı. İlerleyen zamanlarda talebin artmasının ardında kilosunun 160 TL'ye çıktığını duyan vatandaşlar, çıntarı toplamak için ormana akın etti.

Yaşlı genç demeden ormanda çıntar toplayan vatandaşlar, çantalarında kilolarca mantarla evlerine dönerken, kimi satarak bunu fırsata çevirdi.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK
Yağışların artmasıyla birlikte çıntarın bu sene bereketli geçmesini bekleyen köylüler, çıntarın yüksek miktarda besin değeri olduğunu söylüyor.

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