Yeğenini ezen hala olayında acılı baba konuştu: Tüm ailem benden saklamış

"ADİL ŞEKİLDE YARGILANIP CEZASINI ALSIN"

Z.A.'nın adil şekilde yargılanmasını istediğini belirten Kara, "Hiç iletişime geçmedik. Annem beni arayarak 'Neden bizi rezil ediyorsun?' dedi. Kimseyi rezil etmiyorum. Amacım oğlumun nasıl öldürüldüğünü göstermektir. Benim, para almak için bu kazanın üzerine gittiğimi söyleyenler var. Kazadan sonra sigorta şirketi beni arayıp, para vereceklerini söylediler. Parayı istemediğimi söyledim ama vermek zorunda olduklarını belirttiler. Bunun üzerine avukatımla konuşup sigortadan verilecek olan parayı maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere dağıtmaya karar verdim. Benim tek amacım Z.A.'nın adil bir şekilde yargılanıp, ceza alması" dedi.