11 Ekim 2021, Pazartesi
Yeğenini ezen hala olayında acılı baba konuştu: Tüm ailem benden saklamış
Oğlu Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği feci kazanın görüntülerini izleyen baba Adem Kara, ablası Z.A. ve tüm ailesi tarafından kendisine yalan söylenildiğini belirtti. Baba Kara, "Kayıtların tamamını izleyemedim. Oğlumun sürüklendiği ana kadar izliyorum. Devamını izleyemiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 13:20
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