Gaziantep’te Suriyeli diş hekimi balkondan düşerek hayatını kaybetti! O anlar kamerada

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Alhayo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yahya Almohamad Alhayo'nun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.