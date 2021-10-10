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Gaziantep’te Suriyeli diş hekimi balkondan düşerek hayatını kaybetti! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Gaziantep’te Suriyeli diş hekimi balkondan düşerek hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Gaziantep’te, Suriye uyruklu Yahya Almohamad Alhayo birinci kattaki evinin balkonundan düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Alhayo’nun duran kalbi yoldan geçen bir kadın tarafından yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Suriye uyruklu diş hekimi Alhayo, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alhayo'nun düşme anı ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçen gün Çağdaş Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında yaşandı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu diş hekimi Yahya Almohamad Alhayo, annesiyle birlikte oturduğu evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

İLK MÜDAHALE VATANDAŞTAN

Ağır yaralanan Yahya Almohamad Alhayo'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olayı gören bir kadın ise Yahya Almohamad Alhayo'nun kalbinin durduğunu fark ederek dakikalarca kalp masajı yaptı.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Alhayo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yahya Almohamad Alhayo'nun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

Yahya Almohamad Alhayo'nun düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; diş hekiminin düşmesinin ardından yanına gelen bir vatandaşın dakikalarca kalp masajı yapma anları yer aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balkondan düşen diş hekimi öldü BALKONDAN DÜŞEN DİŞ HEKİMİ ÖLDÜ
5. kattan düşen çocuk öldü 5. KATTAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
Tuttuğu korkuluk kopunca metrelerce aşağı düştü TUTTUĞU KORKULUK KOPUNCA METRELERCE AŞAĞI DÜŞTÜ
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