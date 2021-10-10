Tekirdağ’da vahşet! Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi





Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde yaşandı. Traktör sürücüsü, römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı. Olaya tanık olan bir şahıs, o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde köpeğin hareketsiz halde sürüklendiği yer aldı. Görüntüleri kayda alana kişiye yanındaki arkadaşının, "İyi çek bu adamı. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuldu.