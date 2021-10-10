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Tekirdağ’da vahşet! Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Tekirdağ’da vahşet! Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Tekirdağ‘ın Süleymanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz cani şahsın traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeğe sürükleyerek eziyet ettiği anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi. Jandarma ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakaladı



Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde yaşandı. Traktör sürücüsü, römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı. Olaya tanık olan bir şahıs, o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde köpeğin hareketsiz halde sürüklendiği yer aldı. Görüntüleri kayda alana kişiye yanındaki arkadaşının, "İyi çek bu adamı. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuldu.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'da, iddiaya göre, traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen H.Ö. hakkında Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, inceleme başlattı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı da olayın yaşandığı İnecik Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

KÖPEĞİN BAĞLI OLDUĞUNU GÖRMEMİŞ

Savcının talimatıyla gözaltına alınan H.Ö., ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olmadığını ve traktörün arkasına bağlı olduğunu görmediğini iddia etti. Köpeği başkalarının bağladığını ileri süren H.Ö.'nün yarın savcılığı sevk edileceği öğrenildi.

"KÖPEK DE ÖLMEMİŞ"

İnecik'te yaşayan ve H.Ö.'nün yakını olduğunu söyleyen Recep Özdeniz, bölgede çadır kuranların köpeği römorka bağladığını ileri sürdü. Özdeniz, "Römorklar burada duruyordu. Gündöndü toplamak için burada çadır kuruyorlar. Köpeği de römorkun arkasına bağlıyorlar. Amcamın oğlu da benim araba diyerek, arkasındaki köpeği görmemiş. Bakmamış arkasına, köpeğin bağlı olduğundan hiç haberi yok. O şekilde olmuş olay. Köpek de ölmemiş" dedi. Römorka bağlandıktan sonra sürüklenerek yaralandığı iddia edilen köpeğin, sahipleri tarafından alınıp kendi imkanlarıyla tedavi edildikten sonra götürüldüğü de öne sürüldü.
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