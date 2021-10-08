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Amasya’da depresyona giren adam köprüden atladı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Amasya’da depresyona giren adam köprüden atladı! O anlar kamerada

Amasya’da depresyona giren bir adamköprüden Yeşilırmak’a atladı. Atlama anı anbean kameralara kaydedilen şahıs ekiplerin ikna çabaları sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde ikamet eden 39 yaşındaki T.Ş. (39) ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girerek Künç Köprü'nün üstünden Yeşilırmak'a atladı.

Emniyet güçlerinin ikna çabalarına rağmen düşmesi ardından ayağa kalkıp beline kadar gelen suda yürümeye başlayan evli ve 2 çocuk sahibi adam hemen hemen 1 saat boyunca ırmağın içinde dolaştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Yakınlarının ve ekiplerin çabaları sonucu ikna edilerek sudan çıkartılan T.Ş. ambulansla hastaneye götürüldü.

Depresyona giren adam köprüden atladı! DEPRESYONA GİREN ADAM KÖPRÜDEN ATLADI!

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