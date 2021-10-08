08 Ekim 2021, Cuma
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Kütahya'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz tespit edilemeyen bir sebepten orman yangını çıktı.
Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının pek çok noktada başladığı ve kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.