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Bursa'da bir şahsın husumetlisini vurduğu anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Bursa’da bir şahsın husumetlisini vurduğu anlar kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetlisi ile tartıştıktan sonra kaçmak isteyen şahıs silahla sırtından vuruldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi üzerinde sabah sularında meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 33 yaşındaki R.D. ve 23 yaşındaki E.A. tartışmaya başladı.

Husumetlilerden E.A. olay yerinden kaçmaya çalıştı. R.D. belinden çıkardığı tabancayla tek el ateş ederek E.A.'yı sırtından vurdu.

İsabet eden kurşunla yere düşen E.A. etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, emniyet firari R.D.'yi arıyor.

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