Kafede oturan kuzenler silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
Samsun’da, 31 yaşındaki Onur Avcı ve 25 yaşındaki kuzeni Cemalattin Avcı, kafeteryada çay içtikleri esnada husumetlisi Tolga G. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kuzenlerin ağır yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 18.45 sularında 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, Onur Avcı ve kuzeni Cemalattin Avcı, kafeteryada çay içtikleri esnada yanlarına Cemalettin Avcı'nın husumetli olduğu Tolga G., geldi.
İkili arasında kafeteryanın önünde kavga çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tolga G., belinden çıkardığı tabancayla kafeteryaya doğru ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği Onur Avcı ve Cemalattin Avcı, kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kuzenlerin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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