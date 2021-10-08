8 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte bu haftaki Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni

8 Ekim Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu haftanın Cuma hutbesi yayımlandı Cuma namazı için camiler hazırlanırken vatandaşlar da hutbenin içeriğini merak etmeye başladı. Bu haftaki hutbede, "Ahirete iman etmek, hayatımıza, tutum ve davranışlarımıza anlam katar. Yaratılış gayemizi idrak etmemizi sağlar." ifadelerine yer verildi. Peki, Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 8 Ekim Cuma hutbesi...

8 EKİM CUMA HUTBESİ (8 EKİM 2021)

"SONSUZ HAYAT AHİRET"

Muhterem Müslümanlar!

Asr-ı saadette bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevî'ye girdi ve gür sesiyle Peygamberimize "Ey Allah'ın Resûlü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashâb-ı kirâm, ona susmasını işaret ettiyse de o, aynı soruyu sesini alçaltmadan üç defa tekrarladı. Resûl-i Ekrem (s.a.s), önce namazı kıldırdı, sonra da "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" diye sordu. Adam, "Benim, Yâ Resûlallah." diye cevap verdi. Peygamberimiz, "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa "Benim çok fazla amelim yok. Fakat ben, Allah ve Resûlü'nü gerçekten çok seviyorum." deyince, Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kişi sevdiğiyle beraberdir, sen de sevdiğinle beraber olacaksın."1 Böylelikle Allah Resûlü (s.a.s), kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır.