08 Haziran 2020, Pazartesi
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Derya Elbasan son anda kurtuldu! Kızı Twitter'da yardım istedi...

Boşanmak isteyen isimli kadın, kocası tarafından feci şekilde darp edilince kızı Hira Elbasan bu duruma sessiz kalamadı ve sosyal medyadan şiddet görüntülerini paylaşarak sesini yetkililere duyurmaya çalıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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DERYA SON ANDA KURTULDU! KIZI TWİTTER'DA YARDIM İSTEDİ...

1999'da 18 yaşındayken Erol Elbasan'la evlendi. İki kızları oldu. Ara sıra taksi şoförlüğü yapan Erol Elbasan, Pendik'te karıştığı bir kavgada birini bıçakla öldürünce hapse girdi. 15 yıl ceza alarak 8 yıl hapis yattı. Çıktığında bambaşka biriydi. Uyuşturucu madde kullanıyor, eşine sürekli şiddet uyguluyordu. Ailesiyle görüştürmedi. Dışarı çıkarmadı. Giyimine karıştı. Derya Elbasan daha fazla dayanamayıp boşanma davası açtı. Kızlarıyla başka bir eve taşındı. Çocuklarına bakabilmek için bir firmada sekreterlik yapmaya başlayan Derya Elbasan 6 Haziran sabahı Kartal'da işe gitmek istediği sırada karşısında eşini gördü. Kaçamadı. Erol Elbasan eşini tuttu ve başına silah dayayarak tetiğe bastı. Silah iki kez tutukluk yaptı. Bağırmasın diye ağzıyla elini kapadığı eşinin yüzüne bu kez silah kabzasıyla vurdu. Yere düşünce de tekmeledi. Sonra da "Eşim düştü yardım edin" diye çevreye bağırmaya başladı.

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