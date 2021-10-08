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Alanya'da vahşet! Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle... | Olay sonrası cep telefonu kamerasında...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Alanya’da vahşet! Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle... | Olay sonrası cep telefonu kamerasında...

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Cinayeti işleyen kocanın yaralı halde sokakta emekleyerek yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı...

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir markette meydana geldi.

İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.'nin çalıştığı markete gitti.

Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı.

Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti. Yahya Y. kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı Yahya Y.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.'nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP AV TÜFEĞİYLE...

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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