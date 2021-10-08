Alanya’da vahşet! Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle... | Olay sonrası cep telefonu kamerasında...

Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı.

Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti. Yahya Y. kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü.