2021 Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?
2021 Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Green Card başvuruları dünya çapında büyük heyecanla bekleniyordu. Green Card başvuruları her yıl sadece bilgisayar/internet üzerinden belirlenen tarihler arasında yapılıyor. İşte, 2021 Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?
2021 Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Green Card çekilişine katılmak için tüm kurallara uygun olarak online başvuru yapmanız gerekmektedir. Green Card çekilişine katılmak için geçerli bir uluslararası pasaportunuz olması gerekmektedir. Başvuru, İngilizce olarak doldurulması gereken bir anket formudur.
Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card yani Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren geçici bir kimlik belgesidir. Çekilişle dağıtılan Green Card'a ücretsiz ve eksiksiz başvurabilmek için bilmeniz gerekenleri ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmak istedik. Resmi adı Diversity Visa Lottery Programı olan Green Card çekilişi 1990 yılından bu yana ABD hükümeti tarafından aralıksız olarak düzenleniyor.
Diğer tüm Amerikan vatandaşlarıyla aynı hakka sahip olma fırsatı veren Green Card'ı kazananlar bir süre Amerika'da yaşadıktan sonra Amerikan vatandaşlığına da geçebiliyorlar. Bu yüzden bu Green Card çekilişine katılmak, Amerika hayali kuranlar için son derece önemli bir fırsat.
GREEN CARD NEDİR?
Yeşil Kart çekilişi (green card) olarak da bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı her yıl olmak üzere Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.
Her sene düzenlenen DV Green Card 2022 programından, basit ama katı bazı kurallarla sınırlandırılmış gereklilik/yeterlilik şartlarına uyan kişiler yararlanabilmektedir. DV Green Card 2022 programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirlenmektedir. Vizeler, altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır ve bu bölgelerde bulunan hiçbir ülke, ilgili sene içinde verilecek olan vizelerin toplamının yüzde yedisini aşamaz.
– BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bu yıl Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim saat 19.00'da başlıyor ve 9 Kasım 2021'de son buluyor.
GREEN CARD KAZANDIKTAN SONRA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
ABD'ye taşınıp orada oturmanız şart değil ancak Green Card'ın alınmasını takiben 6 ay içinde en az 1 kez Amerika'ya giriş yapmanız gerekiyor
AVANTAJLAR
* Green Card sahibi birinin eşi ve 21 yaş altındaki bekar çocukları da ABD'de süresiz oturma ve çalışma hakkına sahip oluyor.
* Green Card sahibi biri ABD'de seçme seçilme hakkı hariç diğer tüm haklara sahip oluyor.
* Green Card sahibi öğrenciler indirimli öğrenim görme ve hükümet burslarından faydalanma hakkına sahip oluyor.
* Green Card sahipleri istedikleri işte çalışabiliyor ve kendi işlerini kurabiliyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
* Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
* Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
* Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.
* Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.
* Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
* Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
* Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
* Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
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- 2021 Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?
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