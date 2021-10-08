2021 Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?

Diğer tüm Amerikan vatandaşlarıyla aynı hakka sahip olma fırsatı veren Green Card'ı kazananlar bir süre Amerika'da yaşadıktan sonra Amerikan vatandaşlığına da geçebiliyorlar. Bu yüzden bu Green Card çekilişine katılmak, Amerika hayali kuranlar için son derece önemli bir fırsat.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart çekilişi (green card) olarak da bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı her yıl olmak üzere Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Her sene düzenlenen DV Green Card 2022 programından, basit ama katı bazı kurallarla sınırlandırılmış gereklilik/yeterlilik şartlarına uyan kişiler yararlanabilmektedir. DV Green Card 2022 programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirlenmektedir. Vizeler, altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır ve bu bölgelerde bulunan hiçbir ülke, ilgili sene içinde verilecek olan vizelerin toplamının yüzde yedisini aşamaz.