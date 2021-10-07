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Off-Road aracı dereye uçtu! Mahsur kalanlar camdan çıkarıldı

İHA
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Giriş: 07.10.2021 18:08
Erzurum-Tortum karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Off-Road aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle dereye uçtu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken araçta mahsur kalanlar araç camından çıkartılarak kurtarıldı.

Kaza Erzurum- Tortum karayolu tafta mevkiinde yaşandı. Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Mehmet Sinan Bilen ile iki kişi, 25 AAT 840 plakalı arazi araçlarıyla yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada yaralanan şoför Mehmet Sinan Bilen ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken yarısına kadar suya gömülen Off-Road aracındaki diğer 2 kişi ise aracın camından çıkartılarak kurtarıldı.

HALATLARLA ÇEKİLDİ

Suya gömülen araç ise başka bir Off-Road aracıyla çelik haltlarla çekilerek çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken hastanede tedavi altına alınan sürücü Bilen'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sürücü Mehmet Sinan Bilen, "Arkadaşlarla pikniğe gidiyorduk. Karasu Nehri'nin karşısında güzel bir alan gördük, orada piknik yapalım dedik. Aracımız off-road aracı olduğu için karşıya geçeriz diye düşündük. Nitekim geçtik ama tam çıkmak üzereyken çamura saplandık. Kurtulmaya çalışırken suda mahsur kaldık. Sağ olsun kulüpten arkadaşlar bizi kurtardı. Şu an iyiyiz bir sıkıntımız yok" dedi.

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