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Ters istikametten gelen minibüs ile araba çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Ters istikametten gelen minibüs ile araba çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da akaryakıt istasyonuna gitmek için ters istikamette hareket eden tarım işçilerinin içinde olduğu minibüs, karşı istikametten gelen otomobille burun buruna çarpıştı. Kazada, otomobil şoförü Mustafa Acı (42) hayatını kaybetti, 16 tarım işçisi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Karaisalı Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Gaziantep'e taşıyan Ahmet Ataş, yönetimindeki 80 ABM 131 plakalı minibüsüne akaryakıt almak için ters yönde ilerlerken, karşı yönden gelen Mustafa Acı'nın kullandığı 01 ADM 985 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ 16 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Minibüste bulunan 16 yaralı tarım işçisi ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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