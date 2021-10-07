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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil renkle aydınlatıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 07.10.2021
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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil renkle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

"Dünya Serebral Palsi Günü'' kapsamında hastalığın bilinirliğini artırmak için çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi olan yeşil renkle ışıklandırıldı.

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