Gaziantep’te bir şahıs köpeğini almak için geldiği barınağı yağmalayıp ateşe verdi

"BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ"



Köpeği sahibinin kötü davrandığı ihbarı üzerine alıp bakımlarını yaptırdıklarını anlatan Kalkan, "Sosyal medya hesabımdan bana bir ihbar geldi. Köpeğin yaşadığı sitede sahipsiz olarak bırakıldığını, şiddet uygulandığı ve öleceği söylediler. Bizde ihbar üzerine adrese giderek köpeği bakıma aldık. Korumaya aldığımız köpeğin sonradan öğrendiğimiz bir sahibi iki araçla beş altı kişi ile gelip burayı yağmalayıp, silahla ateş açıp, yakıp yıkmış. Golden cinsi köpeğini alarak barınağın bir kısmını da ateşe verip kaçmışlar. Durumu jandarmaya bildirerek, ifadelerimizi verdik. Bunu yapan kişilerin acilen bulunmasını ve adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz. Çok büyük bir faciadan dönüldü. Köpeklerin bakıcısı kendi canını riske atıp ateşi söndürmeseydi bugün tüm bu canlar ölecekti" dedi.