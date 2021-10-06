Gaziantep’te bir şahıs köpeğini almak için geldiği barınağı yağmalayıp ateşe verdi
Gaziantep'te, hayvansever Çicek Kalkan bakıma muhtaç köpeklerle barınakta ilgileniyor. Kalkan'a sosyal medya üzerinden golden cinsi bir köpeğe kötü bakıldığı ve aç bırakıldığı yönünde ihbar geldi. Kalkan, verilen adresten köpeği alıp tedavi etti. Ancak bu durum karşısında deliye dönen köpek sahibi barınağı yağmalayıp bir kısmını ateşe verdi.
Olay geçen gün gece sularında Burç Mahallesi Durantaş Mevkiinde yaşandı.
İddiaya göre, bakıma ihtiyacı olan hayvanlara bakan Çiçek Kalkan'ın sosyal medya hesabına yapılan ihbarda, golden türü köpeğe sahibinin kötü davrandığı, köpeğin aç ve susuz bırakıldığı belirtildi. Verilen adrese giderek köpeği alan, bakımları ve tedavilerini yaptıran Kalkan, köpeği ardından barınağa getirdi. Fakat, bu olayın akabinde iddiaya göre köpeğin sahibi Cihan A., yanındakilerle beraber barınağa gelerek havaya ateş açtı, ardından hayvanların mamalarını ve sağlık malzemelerini yağmaladığı barınağın bir kısmını yaktı. Cihan A. ve yanındakilerin köpeği alıp kaçmasının ardından yangın barınak bekçisi tarafından büyümeden söndürülürken, olay yerine jandarma ile beraber gelen hayvan sever Çiçek Kalkan zanlılardan şikayetçi oldu.
"BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ"
Köpeği sahibinin kötü davrandığı ihbarı üzerine alıp bakımlarını yaptırdıklarını anlatan Kalkan, "Sosyal medya hesabımdan bana bir ihbar geldi. Köpeğin yaşadığı sitede sahipsiz olarak bırakıldığını, şiddet uygulandığı ve öleceği söylediler. Bizde ihbar üzerine adrese giderek köpeği bakıma aldık. Korumaya aldığımız köpeğin sonradan öğrendiğimiz bir sahibi iki araçla beş altı kişi ile gelip burayı yağmalayıp, silahla ateş açıp, yakıp yıkmış. Golden cinsi köpeğini alarak barınağın bir kısmını da ateşe verip kaçmışlar. Durumu jandarmaya bildirerek, ifadelerimizi verdik. Bunu yapan kişilerin acilen bulunmasını ve adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz. Çok büyük bir faciadan dönüldü. Köpeklerin bakıcısı kendi canını riske atıp ateşi söndürmeseydi bugün tüm bu canlar ölecekti" dedi.
"YETİŞMEMİŞ OLSAYDIK BURASI İÇİNDEKİ CANLARLA BİRLİKTE YANACAKTI"
Çiçek Kalkan, saldırının gece saatlerinde meydana geldiğini ve barınaktaki köpeklerin yapılan saldırıdan çok korktuğunu söyleyen Kalkan, "Gece geç saatlerde barınağımızdan ayrıldıktan sonra köpeklerimizin bakıcısı beni aradı ve barınağı bastıklarını silahla ateş açtıklarını ve barınağın bir kısmını yaktıklarını söyledi. Barınakta köpeklerimize yapılanı görünce çok üzüldüm. Barınağı darmadağın etmişler. Yakmışlar. Briketle örülü duvarı köpeğin üzerine yıkmışlar. Yetişmemiş olsaydık burası içindeki canlarla birlikte yanacaktı" diye konuştu.
"KÖPEKLERİMİZİN ÇOĞU YARALI YA DA KORKUP ÜRKMÜŞ DURUMDA"
Barınağın bekçiliğini yapan Cemal Kalkan, gece saatlerinde silah sesleri duyduğunu ve barınağa gelen kişilerin köpeği alarak alanın bir kısmını ateşe verdiklerini söyledi.
Kendisini güvenceye aldıktan sonra yangını büyümeden söndürerek köpeklere müdahale ettiğini söyleyen Kalkan, "Olay anında ben içeride temizlik yaparken silah sesleri duydum. Daha sonra barınaktan alevler çıkmaya başladı. Bu kişi bizim barınağımızı talan edip ateşe verdi. Silahla ateş açtı. Şu anda köpeklerimizin çoğu yaralı ya da korkup ürkmüş durumdalar" diye konuştu.
Öte yandan barınaktaki köpeklerin sağlık kontrolleri veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilirken, jandarma ekipleri de olayla soruşturma başlattı.
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