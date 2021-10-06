Ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Şeyda Yılmaz nasıl düştü?
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde rezidansta yaşamını yitiren belediye personeli Şeyda Yılmaz'ın ölümünden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kayıtlarda Yılmaz'ın 2 kişiyle asansöre girdiği görülüyor. Aynı zamanda dava dosyasına göre, o gece 2 şahsın daha olayın yaşandığı ofiste oldukları ve bu kişilerin de kanında bir miktar kokain olduğu belirlendi.
Ataşehir Belediyesi personeli 48 yaşındaki Şeyda Yılmaz, 18 Eylül 2020'de aynı belediyede çalışan E.Ö. ile beraber bir restorana gitti. Yılmaz ve arkadaşının masasına bir müddet sonra, Muhammed Demir (25) ile Emre Ateş (35) de oturdu.
BİNANIN ARKASINDA CESEDİ BULUNDU
Yılmaz, Demir ve Ateş, saat 02.30 gibi restorandan ayrılarak Demir ve Ateş'in kullandığı ofise gitti. Üçlü saat 03.00 gibi 8. katta bulunan 209 numaralı ofise birlikte giriş yaptı. Demir'in ifadesine göre, Ateş ve Yılmaz bir süre sonra yan odaya geçti. Ancak, saat 04.14'te Yılmaz'ın cansız bedeni binanın arka kısmında bulundu.
2 KİŞİ DAHA VARDI
Demir ve Ateş hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre, orada iki kişi daha vardı.
Dosyaya göre İdris C. P. (26) ile Erhan Y. (45) de o gece Yılmaz'ın bulunduğu ofiste bulunuyordu. Yılmaz'ın son anlarına dair ortaya çıkan kamera kayıtlarına göre iki kişinin binadan saat 03.40 sıralarında ayrıldığı ve bu saatten 35 dakika sonra da Yılmaz'ın cansız bedeni yerde bulunduğu söylendi.
"İNTİHAR ETMEDİ EVLİLİK PLANLARI YAPIYORDU"
Şeyda Yılmaz'ın ailesinin avukatı Merve Uçanok, "Şeyda intihar etmedi, intihar etmesi için hiçbir sebep yoktu. Aklı, sağlığı, keyfi, neşesi gayet yerinde bir kadındı. Hatta evlilik planları yapıyordu.
Olayın yaşandığı gün son konuştuğu kişilerden biri küçük oğluydu. Oğluna gece eve geri döneceğini söylemişti. Ne olduysa sanıklardan Muhammet'in ofisine gittikten sonra oldu.
Olayın olduğu gece ofise giren 4 erkek şahıs var. Hepsinin kanlarında yakın miktarlarda kokain tespit edildi. Şeyda ise ileride düzeyde alkol almış, ayakta zor duruyor, sürekli sendeliyor.
Bu görüntü kamera kayıtları ile sabit. Dosyadaki sanık ve tanık ifadeleri çok sayıda çelişki içeriyor. Toplanmayan önemli deliller var. Buna rağmen sanıkların 1 gün dahi tutuklanmamış olmaları inanılır gibi değil" dedi.
Öte yandan Şeyda Yılmaz'ın düşüş anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yılmaz'ın 8. katta bulunan 209 numaralı ofisin camından düştüğü görülüyor. Yılmaz'ın düşme esnasında binada bulunan çıkıntıya önce çarptığı ardından bahçeye düştüğü anlaşılıyor.
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