Arnavutköy’de boğulmuştu! Çırpınma anlarının görüntüleri ortaya çıktı
YAŞAM İHA
İstanbul Arnavutköy'de balık tutmak üzere çıktıkları kayalıklarda dev dalgaların vurmasıyla dört arkadaş denize düştü. İçlerinden birinin yaşamını yitirdiği dehşetin cep telefonu kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde geçen günlerde 4 arkadaş kayalıkların üzerine balık tutmaya çıktı.
Dev dalgaların kayalıklara vurması üzerine dördü birden denize düşüp 3'ü kurtarılırken, 52 yaşındaki Hamit Dinamit ise hayatını kaybetti.
KAMERA KAYITLARI ÇIKTI
Dehşete düşüren olayın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüde denize düşen 4 kişinin dalgalar içinde zaman zaman kaybolduğu, bazılarının da çırpınarak hayatta kalma mücadelesi verdiği ve çevredekilerin ise onları kurtarmak için seslenerek yönlendirdiği görülüyor.
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