Arnavutköy’de boğulmuştu! Çırpınma anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüde denize düşen 4 kişinin dalgalar içinde zaman zaman kaybolduğu, bazılarının da çırpınarak hayatta kalma mücadelesi verdiği ve çevredekilerin ise onları kurtarmak için seslenerek yönlendirdiği görülüyor.

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