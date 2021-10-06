Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimizin 98. yılı büyük gurur ve coşkuyla kutlanacak. Türk milletinin dirilişinin, fedakârlılığının, azminin ve milli beraberliğimizin sembolü olan Cumhuriyet'in yıl dönümünün yaklaşmasıyla birlikte gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil yapılacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim'in resmi tatil olmasıyla kaç gün tatil yapılacağı araştırılmaya başlandı. Haberin devamından 29 Ekim tarihi ve tatil günleri hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.