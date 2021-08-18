Son dakika: 2 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiasına gözaltı

Kayapınar ilçesinde, iddiaya göre, otomotiv ve emlak sektöründe faaliyet gösteren E.O., bir süre önce aralarında iş insanlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarındaki birçok kişiden yaklaşık 2 milyon TL topladı. Paralarını geri alamayan kişiler, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurarak E.O.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine E.O., güveni kötüye kullanmaktan gözaltına alındı. E.O.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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