Taksim Camisi'nin motosiklet sevdalısı imamı ilgi çekiyor
Taksim Camisi'nin imamlığını yapan Abdullah Özkan (32), motosiklet tutkusuyla cemaati hayrete düşürürken gençlerden de oldukça ilgi görüyor. Özkan, Taksim Camisi'nin ilk imamı olmaktan gurur duyduğunu belirtip, "Hayallerimin camisiydi." dedi.
Abdullah Özkan 32 yaşında. Kurra hafız olan genç imam Taksim Camisi'ne bir ay önce imamlık görevine atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni görev yeri Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidip geliyor.
Özkan, motosiklet sevdasının nereden geldiğini ve cemaatin "motosikletli imam" görünce nasıl tepki verdiklerini anlattı.
"HAYALLERİMİN CAMİSİYDİ"
Taksim gibi sembolik bir camiye imam olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu ve haberini aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Abdullah Özkan, "Atandığımı duyunca biraz da şaşırdım, beklemiyordum. Taksim Camisi'nin ilk imamı olmak da gurur verici. Taksim Camisi hayallerimin camisiydi." dedi.
"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN BİRÇOK KİŞİ CAMİYİ ZİYARET EDİYOR"
Taksim Camisi'nin bir külliye gibi inşa edildiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:
"Toplumun her kesimine hitap edecek alanları olan böyle bir camiye atanmış olmak beni derinden heyecanlandırıyor. Burada birçok hizmet alanı mevcut. Taksim Camisi'nde farklı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Burası Türk İslam sanatlarının icra edilmesi noktasında bir merkez olacak. Cami açıldığından beri vatandaşların da camiye yoğun ilgisi var. Hem vakit namazlarında hem de cuma namazlarında büyük yoğunluk yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından birçok kişi camiyi ziyaret ediyor. Yurt dışından sadece bu camiyi ve Ayasofya-i Kebir Camisi'ni görmeye gelenler oluyor. Ayrıca camimizde 2 rehber gelenlere rehberlik yapıp yönlendirme yapıyor."
Motosiklet tutkusunun 13 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Özkan, başlangıçta küçük motosiklet kullandığını daha sonra büyük, araziye için motosiklet kullanmaya başladığını söyledi.
"KİMSE İMAM OLDUĞUMA İNANMIYOR"
Özkan, ileri sürüş eğitimi de aldığını belirterek, "Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim. Taksim Camisi'ne de motosikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Camideki görevime motosikletle geldiğimde beni tanımıyorlar. Hatta kimse imam olduğuma inanmıyor. Kaskı çıkarınca 'Caminin imamıymış, hocaymış' deyip çok şaşırıyorlar. Motosiklet kullanmam özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Motosiklet kullanıyor olmam gençleri camiye teşvik ediyor. Motosiklet vesilesiyle onlarla birçok etkinlikte bir araya geliyoruz." diye konuştu.
HER SENE 15 TEMMUZ'DA TÜRKİYE TURU YAPIYOR
Her yıl 15 Temmuz'da motosikletiyle Türkiye'yi dolaştığını kaydeden Özkan, şunları anlattı:
"15 Temmuz'da motosikletimizin tekerini hayra döndürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bir proje başlattım. 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde 1 hafta süreyle bir Türkiye turu düzenliyorum. Bunu da şahsi olarak yapıyorum. Tur boyunca da motosikleti kullanırken ezbere şehitlerimizin ruhlarına hatim okuyorum. Gittiğim yerlerde bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde insanlarla sohbet ediyorum. Onlar da şaşırıyorlar 'motosikletle bir hoca gelir mi' diye. Hatta bazen inanmadıkları için personel kimlik kartımı gösteriyorum. Ondan sonra 'Aaa motosikletli bir hocamız varmış' diyorlar. Güzel sohbetler oluyor, güzel karşılanıyoruz, çok seviniyorlar."
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