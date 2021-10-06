Dövüldükten sonra merdivenden itilerek ölen adamın son anları kamerada

KAVGA VE DÜŞME ANLARI KAMERADA

Kamera kayıtlarına göre, mekanın balkon kısmında bulunan kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkıyor. Tekme ve yumruklu arbede merdivenlerde devam ediyor. Bu sırada bir kişi merdivenin korkuluklarından aşağı düşüyor. Yüksekten aşağı düşen kişi kısa bir süre sonra düştüğü yerden kalkıyor. Orada bulunan diğer kişilerle birlikte yürüyerek mekandan ayrılıyor.