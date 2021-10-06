Dövüldükten sonra merdivenden itilerek ölen adamın son anları kamerada
Çorum'da, bir restoranda merdivenden düştüğü iddiası ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 44 yaşındaki Recep Başak’ın şiddet gördüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tartışma esnasında merdivenlerden düşen adamın ardından restorandan çıktığı görüldü.
Olay, 25 Eylül'de Osmancık ilçesinde yaşandı. Restoranda yemek yerken merdivenden düşme olayı ihbarı alan sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Başak'ın, hayati riskinin olması üzerine Çorum'a sevk edildi. Şahıs, tedavi olduğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
GÖZALTINA ALINDIGörgü tanıklarının ifadeleri üzerine başvuran ve tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, Cumhuriyet savcılığından alınan kararın ardından restoranda inceleme yaptı. İş yerindeki güvenlik görüntülerini inceleyen polis ekipleri kamera görüntülerinde Recep Başak'ın yaşanan arbede esnasında merdivenlerden düştüğünü tespit ederken, mekan sahibi E.T., işletmecisi M.A., mekan çalışanı E.Ç. ve olay esnasında müşteri olarak mekanda bulunduğu iddia edilen İ.O'yu göz altına alındı.
KAVGA VE DÜŞME ANLARI KAMERADA
Kamera kayıtlarına göre, mekanın balkon kısmında bulunan kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkıyor. Tekme ve yumruklu arbede merdivenlerde devam ediyor. Bu sırada bir kişi merdivenin korkuluklarından aşağı düşüyor. Yüksekten aşağı düşen kişi kısa bir süre sonra düştüğü yerden kalkıyor. Orada bulunan diğer kişilerle birlikte yürüyerek mekandan ayrılıyor.
Olayın ardından Başak'ı darp ettiği belirlenen E.Ç. ve İ.U. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, E.T. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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