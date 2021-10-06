Şarja takılan cep telefonu patladı! Ev alevlere teslim oldu





Edinilen bilgiye göre Esenyurt Kıraç'ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yer alan dört katlı bir binanın çatı katında saat 15.30 sularında yangın çıktı. Evdeki kadın telefonu şarja taktı. Bir müddet sonra bataryanın fazla ısınmasıyla telefon patladı ve evde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, kadın yangını söndürmeye çalıştı ama çabası yeterli olmayınca kadın oğlunu da alarak can havliyle dışarı kaçtı. Çatı katını alevler sararken, binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.

YOĞUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Paniğe de neden olan yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne ile oğlu ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"BİR ANDA PATLAMA OLMUŞ"

Kadının dayısı Mustafa Gökmen, "Evde otururlarken telefonu şarja takmışlar, bir anda patlama olmuş. Yangını söndürmeye çalışmışlar ama yangın kontrolden çıkmış. Ardından yeğenim ve oğlu kendilerini dışarıya atmışlar. Onlar sadece dumandan etkilendiler" dedi.