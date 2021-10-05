Genç çift Aşk Vadisi’nde sıcak hava balonunda ‘evet’ dedi
Türkiye’nin en cazip turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 25 yaşındaki Melis Dağtekin ve 30 yaşındaki Sait Özcan, sıcak hava balonunda kıyılan nikahla evlendi.
Kapadokya'da nikahlarının peribacaları arasında yükselen sıcak hava balonunda kıyılmasını isteyen Nevşehir Belediyesi personelleri Melis Dağtekin ve Sait Özcan, gün doğumunda aileleri ve arkadaşlarıyla Paşabağı'na geldi.
Sıcak hava balonunun sepetine binen çifte, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da eşlik etti. Kaptan pilot Hakan Yıldız'ın kullandığı balon, yerden bin metre yükselerek Kapadokya bölgesinin vadileri üzerinde uçtu.
AŞK VADİSİ'NDE 'EVET' DEDİLER
Gökyüzündeki diğer balonlarla birlikte Göreme beldesindeki Aşk Vadisi üzerine gelen balonda, gündoğumu ile Melis Dağtekin ve Sait Özcan çiftinin nikahı kıyıldı.
Çiftin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Savran kıydı, şahitliklerini ise balon pilotu Hakan Yıldız ve fotoğrafçı Mert Özpamuk yaptı.
İLK OLDU
Gökyüzünde dünya evine giren çifti tebrik ederek evlilik cüzdanını Melis Dağtekin Özcan'a veren Başkan Savran, ilk kez balonda nikah kıydığını belirterek, heyecanlandığını söyledi. Savran, "Kapadokya bölgemizde her sabah yüzlerce balonun havalanmasıyla oluşan bu büyüleyici atmosferde genç çiftimizin mutluluğuna ortak olmak çok keyifliydi. Umarım bir ömür mutlu olurlar" diye konuştu.
"HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİM ŞEKİLDE EVLENDİM"
Eşine sürpriz yapmak için balonda nikahlarının kıyılmasını arzuladığını ve hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirten Sait Özcan, Başkan Savran'a teşekkür etti. Melis Özcan ise, "Hayal bile edemeyeceğim şekilde evlendim. Hayatımda ilk kez balona bindim ve bu heyecanla birlikte nikah törenimiz gerçekleşti" dedi.
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