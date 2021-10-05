Genç çift Aşk Vadisi’nde sıcak hava balonunda ‘evet’ dedi

"HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİM ŞEKİLDE EVLENDİM"



Eşine sürpriz yapmak için balonda nikahlarının kıyılmasını arzuladığını ve hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirten Sait Özcan, Başkan Savran'a teşekkür etti. Melis Özcan ise, "Hayal bile edemeyeceğim şekilde evlendim. Hayatımda ilk kez balona bindim ve bu heyecanla birlikte nikah törenimiz gerçekleşti" dedi.

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