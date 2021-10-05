İstanbul’da kırmızı alarm! 8 ay sonra ilk kez...

Su miktarı 5 Ekim itibarıyla Istrancalar'da yüzde 23,11, Terkos'ta yüzde 54,69, Sazlıdere'de yüzde 24,19, Alibey'de yüzde 19,93, Büyükçekmece'de yüzde 45,57, Ömerli'de yüzde 78,61, Darlık'ta yüzde 49,7, Elmalı'da yüzde 60,16, Kazandere'de yüzde 8,36 ve Pabuçdere'de yüzde 3,22 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 433,87 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 502,93 milyon metreküp oldu.