Eski eşini dövüp rehin aldı: Canavarmışım gibi cezalandırılmam istenmiş

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu zanlı İbrahim Halil Gümüşçü cezaevinden getirildi. Zanlının eski eşi müşteki 27 yaşındaki Yaprak Daşdemir ve 25 yaşındaki iş arkadaşı Merve Çakar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır halde bulundu. Mahkeme başkanına 'Hakkımda idam kararı mı var?' diye soran zanlı İbrahim Halil Gümüşçü'yü başkan söz verilmeden konuşmaması gerektiği konusunda ikaz etti.



"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Savunmasına her iki müştekiden özür dileyerek başlayan sanık Gümüşçü, "Yaprak Hanım'la 2 yıl evli kaldım. Ben silahlara olan merakımdan dolayı askerden sonra silah aldım. Bu olay nedeniyle almadım. Mali müşavir olduktan sonra da bu silahı parasal güvenliğimi sağlamak için nadiren de olsa taşımaya başladım. Olay günü eski eşimin iş yerine gittim. Yaprak'ı 'Görüşebilir miyiz?' diye dışarı davet ettim. O sırada Merve Çakar hakaret ederek üzerime yürüdü. Panikle silahımı çıkardım. O an dondum. Kapıya yöneldim. Psikolojik rahatsızlığımdan dolayı ben ben değildim başka biriydi. Ben ateş ettim ama o an ben ben değildim. Merve Çakar'ın da ayaklarına ateş ettim. Merve yere düştükten sonra şok oldum. Yaprak bağırmaya başlayıp hareketlenince kendisine değmeyecek şekilde 2 el boşluğa doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dedi.