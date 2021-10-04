THY uçağında doğum gerçekleştiren Türk beyin cerrahının başarılı müdahalesi ABD basınında

Beyin cerrahı Op. Dr. Feridun Kubilay, ABD'de okuyan çocuklarını görmek için bindiği THY'nin İstanbul-Şikago seferini yapan uçakta gerçekleşen doğuma ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Uçakta, Faslı bir anne adayının rahatsızlandığının fark edilmesi üzerine THY uçuş ekiplerinin anons yaptığını anlatan Kubilay, kadının yanına ilk gittiğinde karın ağrısı ya da apandisit şikayeti olduğunu düşündüğünü söyledi.

Feridun Kubilay, sözlerine şöyle devam etti:

"Faslı anne adayının durumunu görünce, eşiyle İngilizce iletişim kurdum. Baba adayı bana eşinin hamile olduğunu aktardı. Önce hostesler, ardından kaptan gelip durumu anlamaya çalıştı. Doğum olayının tıbben başladığını görünce doğumu yaptırabileceğimi söyledim ve THY hosteslerinden, uçağın kuyruk bölümünde bir alan açmalarını istedim. Sağ olsunlar her söylediğimi adeta bir sağlık ekibi ciddiyetiyle uyguladılar. Ben de öğrencilik yıllarımdan unutulmaya yüz tutan bilgilerimi sergilemeye çalıştım.

Uçak, Danimarka'nın Kopenhag şehri civarlarında seyrine devam ederken, çok şükür doğumu gerçekleştirdik. Bebeği kucağıma alıp ağlama sesini duyduğumda dünyalar benim oldu. Çünkü 10 bin metre yükseklikte doğum belirli riskleri de kendi içinde barındırıyor. Daha sonra göbek kordonu kabin amiri Gülderen Doğu tarafından kesildi. Doğum çok şükür başarıyla gerçekleşti. İş başa düştü. Daha önce böle bir deneyimim olmamasına rağmen başarıyla operasyonu tamamladık.

Doğumun gerçekleşmesinin ardından Şikago'ya varmalarına 8 saat daha kaldığını, bu süreçte anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğunu, kontrollerini de kendisinin yapacağını kaptan pilota ilettiğini anlatan Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğumdan sonra da saat başı anne ve bebeğin sağlık durumlarını kontrol ettim. Başka bir şehre inmeye gerek kalmadan doğum gerçekleştiği için çok mutlu olduk. Faslı baba çocuğa benim ismini vermek istedi ama ben ismimin telaffuzunun zor olduğunu söyledim. Bebeğin isminin ne olacağına, anne ve babanın kendilerinin karar vermesini istedim. Bebeğe babası, 'Mehdi' anlamı taşıyan Almahtı ismini verdi. Çok sevindik. Daha sonra uçak başarıyla Şikago'ya indi."

"HAVALİMANINDA KRALLAR GİBİ KARŞILANDIM"

Kuleye doğum olayının bildirilmesinin ardından sağlık ekiplerinin Şikago'daki havalimanı pistinde hazır beklediğini aktaran Kubilay, sağlık ekiplerinin kendisini kutladıktan sonra anne ve bebeği ambulansla hastaneye götürdüklerini söyledi.

Kubilay, "Havalimanında krallar gibi karşılandım. Pasaport polisi ve tüm görevliler beni tebrik etti. Önemli olan o anlarda anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde emin ellere teslim edilmesiydi. Sonra ABD ulusal basını başta olmak üzere gazetelere manşet oldum. Benimle röportaj yaptılar sağ olsunlar. Şimdi burada da sokakta görenler fotoğraf çektirip benimle konuşuyor. Bu mesleğimizin en güzel ödülü sanırım." şeklinde konuştu.

Bir gün doğumunu gerçekleştirdiği Almathı ile karşılaşması durumunda ne konuşacaklarının sorulması üzerine doktor Kubilay, "Önce böyle bir dünyaya geldiğin için mutlu musun sorusunu sorardım." diye cevap verdi.







