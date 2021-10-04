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İstanbul’da yolda kayan aracın yayayı ezdi! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.10.2021
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İstanbul’da yolda kayan aracın yayayı ezdi! O anlar kamerada

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde park halinde olduğu esnada aniden hareket eden araç, yolda yürüyen bir şahsı ezdi, akabinde evin duvarına vurarak durabildi. Aracın yayayı altına aldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Sancaktepe'de geçen Cumartesi günü meydana gelen hadisede, park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen sebeple hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı doğru kayan araç, elinde market poşetiyle marketten evine dönen bir şahsı altına aldı.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Vatandaşı ezen otomobil bir evin duvarına çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarca otomobilin altından çıkartılan ve hafif yaralı olduğu belirtilen kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis çalışma başlattı.

KAÇTI AMA KURTULAMADI

Öte yandan kaza anı sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin geri geri hareket ettiği, sokakta yürüyen bir kişinin ise otomobilden kaçmasına rağmen aracın altında kaldığı görülüyor. Otomobilin sokakta yürüyen kişiyi ezdikten sonra bir binaya çarparak durduğu ve çevredeki vatandaşlarında yardım amaçlı kaza yerinde toplandığı görülüyor.

Park halinde sanılan otomobil aniden hareket edince PARK HALİNDE SANILAN OTOMOBİL ANİDEN HAREKET EDİNCE
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