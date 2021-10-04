İstanbul’da yolda kayan aracın yayayı ezdi! O anlar kamerada

KAÇTI AMA KURTULAMADI



Öte yandan kaza anı sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin geri geri hareket ettiği, sokakta yürüyen bir kişinin ise otomobilden kaçmasına rağmen aracın altında kaldığı görülüyor. Otomobilin sokakta yürüyen kişiyi ezdikten sonra bir binaya çarparak durduğu ve çevredeki vatandaşlarında yardım amaçlı kaza yerinde toplandığı görülüyor.

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