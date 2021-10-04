Gaziantep’te 76 yaşındaki kadının 14 bin TL’sini çaldılar

"BEN NE YAPACAĞIM"

Dolandırılma olayının anlaşılmasının ardından şahsın ortadan kaybolduğunu belirten ve yetkililere seslenen 76 yaşındaki engelli kadın, "Yazık günah değil mi ya, ben engelli ve yaşlı bir kadınım. Evim kira, elektrik borcum, su borcum var. Bu şahıs yüzünden bankaya bir sürü borcum var. Maaşımın büyük çoğunluğu kesiliyor, bana 900 lira kalıyor, 600 lira ev kirası veriyorum. Ben kalan 300 lirayla nasıl geçinirim. Bunu yapan kişiye ne diyebilirim ki, Allah belasını versin. Eninde sonunda yakalanacak. Buraya da getirecekler ve yüzüne tüküreceğim. Benden çaldığı paralarla annesini ameliyat ettirmiş. Ben kendim muhtaç durumdayım. Bu insanlığa sığar mı? Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu şahsı bulun. Bana yardım edin. Bir kuruş param kalmadı. Banka hesabıma bloke koydu ve ayda sadece 900 lira veriyor bana ve gerisi kredi ödemesine gidecek. Toplam 20 bin liraya yakın borç olmuş bankaya, ben ne yapacağım. Bana yardım ederek bu şahsı yakalasınlar. Davacıyım" diye konuştu.

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