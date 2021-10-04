Gaziantep'te 76 yaşındaki kadının 14 bin TL’sini çaldılar
Gaziantep'te bir kişinin, gönüllü bakıcısı olduğu 76 yaşındaki engelli kadının hesabında bulunan hemen hemen 14 bin TL’yi mobil uygulamadan kendi hesabına aktardığı öne sürüldü. Yaşlı ve engelli kadını dolandırdığı öne sürülen şahıs sırra kadem basarken, talihsiz kadın yardım istedi.
Olay, Gaziantep Şahinbey'de Alaybey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde tek başına yaşayan ve seneler önce geçirdiği kaza sonrası engelli kalan 76 yaşındaki Nazlı Yüksel Samut, evinin etrafında dolaşan ve işsiz olan M.S.K. adlı kişiden kendisine yardımcı olmasını talep etti.
ENGELLİ KADININ 14 BİN TL'SİNİ ÇALDI
Kadının teklifini kabul eden ve gönüllü bakıcı olan şahıs, bir süre sonra kadının mobil bankacılıktan hesaplarına giriş yaptı. Bir süre mobil bankacılık üzerinden kadının emekli maaşından kendi hesabına para aktaran şahıs, son olarak da kadının hesabından kredi başvurusu yaptıktan sonra hesaba yatırılan krediyi kendi hesabına aktararak ortadan kayboldu. Yaklaşık 14 bin lira parası çalınan engeli ve yaşlı kadın ise gözyaşı dökerek yetkililerden yardım istedi.
"İLK ZAMANLAR BANA ÇOK YARDIMCI OLDU İNKAR EDEMEM"
Yaşadığı mağduriyeti anlatan ve çaresiz bir şekilde kendisine uzanacak yardım elini beklediğini belirten Nazlı Yüksel Samut, "Ben 25 yaşından beri engelliyim. Son olarak Haziran ayında banyoda düştüm ve kalçamda platin kırıldı. Ondan sonra daha kötü olmaya başladım. Bir engelli maaşım var, tek yaşıyordum, kimsem yoktu. Bu şahıs da evimin önündeki kahveye sürekli gidip geliyor ve orada oturuyordu. İşsizdi. Bugün bu şahsa, 'oğlum ben kalkıp yürüyemiyorum, kendime bakamıyorum, bana yardımcı ol' dedim. 'Tamam yaparım' dedi ve her gün evime gelip bana yardım etmeye başladı. Beni birkaç kez hastaneye falan da götürüp getirdi. İlk zamanlar bana çok yardımcı oldu. Bunu inkar edemem" dedi.
"HESAP HAREKETLERİNİ GÖSTERİNCE ŞOK OLDUM"
Kendisine bakan şahsın daha sonra telefonuna mobil uygulama indirerek hesabındaki paraları kendi hesabına aktardığını aktaran Yüksel Samut, "Ondan sonra telefonumdan mobil banka uygulamasını indiriyor. Benim hesabıma giriş yapıyor ve benim hesabımdan kendi hesabına para aktarıyor sürekli. Maaşım da eksik yatmaya başlayınca banka götür beni dedim ve bankaya gittik. Banka gittiğimizde maaşımın neden eksik yattığını sordum, onlar da kredi çektiğimi ve kesinti yaşandığını söyledi. Sonra ekrandan hesap hareketlerini gösterince şok oldum. Bana bakan şahıs, ara ara kendisine 100, 200, 300, 500'er liralık paralar göndermiş. En son da 10 bin lirayı kendi hesabına aktarmış. Toplamda da 14 bin lirayı kendi hesabına aktarmış" ifadelerini kullandı.
"BEN NE YAPACAĞIM"
Dolandırılma olayının anlaşılmasının ardından şahsın ortadan kaybolduğunu belirten ve yetkililere seslenen 76 yaşındaki engelli kadın, "Yazık günah değil mi ya, ben engelli ve yaşlı bir kadınım. Evim kira, elektrik borcum, su borcum var. Bu şahıs yüzünden bankaya bir sürü borcum var. Maaşımın büyük çoğunluğu kesiliyor, bana 900 lira kalıyor, 600 lira ev kirası veriyorum. Ben kalan 300 lirayla nasıl geçinirim. Bunu yapan kişiye ne diyebilirim ki, Allah belasını versin. Eninde sonunda yakalanacak. Buraya da getirecekler ve yüzüne tüküreceğim. Benden çaldığı paralarla annesini ameliyat ettirmiş. Ben kendim muhtaç durumdayım. Bu insanlığa sığar mı? Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu şahsı bulun. Bana yardım edin. Bir kuruş param kalmadı. Banka hesabıma bloke koydu ve ayda sadece 900 lira veriyor bana ve gerisi kredi ödemesine gidecek. Toplam 20 bin liraya yakın borç olmuş bankaya, ben ne yapacağım. Bana yardım ederek bu şahsı yakalasınlar. Davacıyım" diye konuştu.
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