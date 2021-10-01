THY'nin Şikago uçağında doğum
Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan ABD'nin Şikago şehrine gerçekleştirdiği TK185 sefer sayılı uçuşunda Faslı bir kadın yolcu doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda erkek çocuk dünyaya geldi. Uçuşun tam ortasında üzerinde yaşanan doğum sonrası, Almahdi adı verilen bebek ve annesinin sağlık durumunun iyi olması nedeniyle uçağın yoluna devam ettiği öğrenildi.
İstanbul Havalimanı'ndan uçağa 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile bindi. Hamile olan Faslı kadının uçuş sırasında doğum sancısı tuttu. Bir yandan kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık yaparken, diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı.
Yolcular arasında bulunan beyin cerrahı olan bir doktorun gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın, erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu kesti. Annne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi nedeniyle uçak rotasına devam etti.
ALMAHDİ ADI VERİLDİ
Faslı baba oğluna "Almahdi" adını koydu. Babanın isteği üzerine bebeğin dünyaya gelişi uçaktan anons ile yolculara duyuruldu. Uçak Şikago'ya gidene kadar kabin ekibi bebekle yakında ilgilendi. Kabin ekii uçuş sırasında bebek ve ailesiyle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.
Uçağın Şikago' ya inişi sonrası anne ve bebeğinin kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
AĞUSTOS AYINDA THY UÇAĞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞTİ
THY'nin ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı?
- 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
- YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı...
- YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...
- Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman?
- Cuma hutbesi 1 Ekim 2021! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
- Marsilya Galatasaray maç özeti! UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS özet, önemli anları!
- 2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…
- Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu?
- 2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?