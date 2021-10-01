THY’nin Şikago uçağında doğum

Yolcular arasında bulunan beyin cerrahı olan bir doktorun gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın, erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu kesti. Annne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi nedeniyle uçak rotasına devam etti.