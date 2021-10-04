İçişleri Bakanlığından "ehliyet ve kimlik kartı" açıklaması

EN FAZLA TALEP İSTANBUL'DAN



Bu arada uygulamaya en yoğun talep, 327 bin 672 kişi ile İstanbul'dan geldi.

İstanbul'u 161 bin 872 kişi ile Ankara, 82 bin 804 kişi ile İzmir, 79 bin 45 kişi ile Antalya, 63 bin 677 kişi ile Bursa takip etti.