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Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı: Merhametimizle yaşatalım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Emine Erdoğan’dan Hayvanları Koruma Günü paylaşımı: Merhametimizle yaşatalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayvanlara destek olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

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