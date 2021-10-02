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Barda başlayan arkadaşlık evde ölümle bitti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'ün, kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılandığı İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen adli tıp raporunda, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirtip, yeniden 'müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 17:01
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Barda başlayan arkadaşlık evde ölümle bitti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Bornova'nın İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü bir barda eğlendi.

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Barda başlayan arkadaşlık evde ölümle bitti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Ardından ikili Öztürk'ün evine gitti. Evde çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı Tütüncü'nün boynuna ve omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk ise polisi arayıp, teslim oldu. Suçunu itiraf eden Öztürk, tutuklandı. Öztürk hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Barda başlayan arkadaşlık evde ölümle bitti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Öztürk, mahkemedeki ifadesinde, "5-6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Heyecanlandığımda anlık bilinç kayıpları yaşıyorum. Uykulu vaziyette aşağı kata inip kılıç aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde elimdeki kılıçla sokaktaydım. Kılıçta kan izleri vardı ve Zülal'i öldürmüş olabileceğimi düşündüm. Polisi arayıp cinayet işlemiş olabileceğimi söyledim. Bana inanmadılar, evimin adresini verdim. Gidip baktıklarında Zülal'in cesedini bulmuşlar. Sonra beni arayıp nerede olduğumu sordular. Yerimi söyledim, beni gelip aldılar" dedi.

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Barda başlayan arkadaşlık evde ölümle bitti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Öztürk, yargılama sonunda 2020 yılı temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ TARAF DA İTİRAZ ETTİ
Mahkemenin bu kararına iki taraf da itiraz etti. Tütüncü ailesinin avukatı, sanığın aldığı cezanın az olduğu gerekçesiyle, sanığın avukatı ise müvekkili Öztürk'ün cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçesiyle dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

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Barda başlayan arkadaşlık evde ölümle bitti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Öztürk'ün suçu işlediği sırada akli durumu ve cezai ehliyeti konusunda, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde müşahedeye tabi tutulduktan sonra karar vermeye yetkili 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması, raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğini vurguladı.