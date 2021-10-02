Barda başlayan arkadaşlık evde ölümle bitti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Öztürk, yargılama sonunda 2020 yılı temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ TARAF DA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin bu kararına iki taraf da itiraz etti. Tütüncü ailesinin avukatı, sanığın aldığı cezanın az olduğu gerekçesiyle, sanığın avukatı ise müvekkili Öztürk'ün cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçesiyle dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.