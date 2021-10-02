Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? Sağanak ne zaman bitiyor?
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı ifade edildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın ve kuvvetli fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK BEKLENİYOR
Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YARIN YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
Yarın(Pazar) öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in güneyi ve Ardahan çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ FIRTINA YOLDA
Yarın(Pazar) öğleden sonra Siirt il geneli ve Van'ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına( 70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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