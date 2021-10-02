Meteoroloji’den çok sayıda ile kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak? Sağanak ne zaman bitiyor?

KUVVETLİ FIRTINA YOLDA

Yarın(Pazar) öğleden sonra Siirt il geneli ve Van'ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına( 70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.