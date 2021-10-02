O kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı! Elleri bağlanıp ağzına havlu sıkıştırılmış halde cesedi bulunmuştu
Ankara'da, kargo firmasında kurye olan Erşan Aydemir'i (34) yalnız yaşadığı evinde ellerini bağlayıp darbederek ve ağzına havlu sıkıştırarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Samet Eren Emelce (21) ile Oğuzhan Ülker'in (24) eve girerken ve çıkarken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Aydemir'in de olaydan 2 saat önce marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
Kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir, 3 gün önce Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulundu.
Vücudunda darp izleri bulunan Aydemir'in, internette arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen Emelce ve Ülker, polis tarafından saklandıkları evde gözaltına alındı.
Suçlarını itiraf eden Emelce ve Ülker, hırsızlık amacıyla eve girdiklerini, direnince Aydemir'i bayıltmak amacıyla ellerini bağlayıp darbettiklerini ve ağzına havlu koyduklarını ileri sürdü. Aydemir'e ait 2 telefon ve 1 takım elbise alarak evden ayrıldığı belirlenen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Emelce ve Ülker'in, Aydemir'in oturduğu apartmana girerken ve çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde motosikletle bir süre binanın çevresinde dolaşan 2 şüphelinin, daha sonra binaya girdiği ve 40 dakika sonra tekrar çıktığı görüldü.
Binaya girerken elleri boş olan Emelce ve Ülker'in evden çanta ile çıktıkları ve ellerinde takım elbise olduğu görüldü. Şüphelilerin ayrıca motosiklete binerken güvenlik kamerasını fark edip, elleriyle yüzlerini kapatmaları dikkat çekti.
Öte yandan Erşan Aydemir'in de son görüntüsü ortaya çıktı. Aydemir, olaydan yaklaşık 2 saat önce evinin bulunduğu sokaktaki marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde marketten içecek ve yiyecek alan Aydemir'in, daha sonra ayrıldığı görüldü.
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