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Son dakika: Avcılar'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2021
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Son dakika: Avcılar’da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeye nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Her yeri yoğun duman kapladı.

Firuzköy Bulvarı'ndaki iki katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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