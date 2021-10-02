Son dakika: Avcılar’da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı

Firuzköy Bulvarı'ndaki iki katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.