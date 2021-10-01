Bıçak fırlattı! İsabet etmeyince koşup sırtına sapladı

K.L.B.'yi kovalamaya devam eden S.C.A., yere düşen bıçağı alarak arkadaşını sırtına sapladı. Daha sonra ise S.C.A., hiçbir şey olmamış gibi tekrar evine dönüyor. K.L.B., bir yandan sırtındaki bıçağı çıkartmak isterken, diğer yandan ise yardım istemek amacıyla apartın dışına çıkıyor.