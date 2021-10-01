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Bıçak fırlattı! İsabet etmeyince koşup sırtına sapladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Bıçak fırlattı! İsabet etmeyince koşup sırtına sapladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ili arkadaşın bıçaklı kavga görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Tartıştığı arkadaşına ilk önce bıçak atan şahısi, yere düşen bıçağı yeniden alıp yakaladığı arkadaşının bu defa sırtına sapladı. Can havliyle için sırtına saplanan bıçakla kendini sokağa atan gencin yere düşüp yardım istediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu S.C.A., yine yabancı uyruklu arkadaşı K.L.B. ile evinde bir araya gelerek sohbet etmeye başladı.

Bir müddet sonra ikili arasında başlayan sözlü atışma kavgaya dönüştü. K.L.B. de tartışmanın gittikçe büyümesiyle evden çıkmak istedi. Kapı önüne çıktığı esnada da ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

S.C.A., elindeki bıçağı K.L.B.'nin sırtına batırdı. Sırtındaki bıçak ile sokağa çıkıp yere düşerek yardım isteyen K.L.B.'ye ilk müdahaleyi etraftaki vatandaşlar yaparken, ihbarla bölgeye emniyet ve 112 ekibi sevk edildi.

Sırtındaki bıçak ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.L.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Aynı zamanda olayı gerçekleştiren S.C.A. da her yerde aranıyor.

KAN DONDURAN KAVGA KAMERADA
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anları ise görenleri hayrete düşürdü. Evinden çıkan arkadaşıyla tartışma sonucu koridorun sonuna kadar kovalayan S.C.A., daha sonra elindeki bıçağı K.L.B.'ye doğru fırlatıyor.

K.L.B.'yi kovalamaya devam eden S.C.A., yere düşen bıçağı alarak arkadaşını sırtına sapladı. Daha sonra ise S.C.A., hiçbir şey olmamış gibi tekrar evine dönüyor. K.L.B., bir yandan sırtındaki bıçağı çıkartmak isterken, diğer yandan ise yardım istemek amacıyla apartın dışına çıkıyor.

Birkaç adım giden S.C.A.'nın yere yığılması dikkatlerden kaçmadı. Apart dairesine geri dönen S.C.A.'nın rahat tavırları pes dedirtti. Kıyafetlerini değiştirdikten sonra S.C.A.'nın, bina önünde birkaç arkadaşıyla sohbet ettiği daha sonra kaçtığı belirtildi.

Denizli’de dehşet anları kamerada DENİZLİ'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA

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