Üsküdar’daki korkunç kaza kamerada! Fren yerine gaza bastı: Kadın ile çocuğu öldü





Olay hakkında konuşan Pınar Arabul, "Ben kazayı görmedim, kazadan sonra geldiğimde o kütüğün orada yatıyordu, herhalde arabaya çarpıp oraya düşmüş. Kız çocuğu da burada yatıyordu. Yani yüzleri falan gitmiş. Kalp masajı filan yaptılar bayağı ama duyduğuma göre süratli gelmiş herhalde. O şekilde duramamış. Ama sonra burada duruyor ani bir frenle. Kimisi freni patlak diyor kimisi hızlı, yanlışlıkla gaza bastı diyor. Tam bilmiyorum ama ben geldiğimde olay olmuştu zaten. Bayanmış herhalde kaza yapan hiç görmedim daha önce" dedi.