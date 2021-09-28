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Adıyaman’da feci kaza! Öğrenci servisi öğrenciyi ezdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Adıyaman’da feci kaza! Öğrenci servisi öğrenciyi ezdi

Adıyaman’da okuldan çıkıp evinin yolunu tutan 11 yaşındaki Uğur Geçer, yine aynı okuldan öğrenci alan servis aracının altında ezilerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yer alan 1 Aralık İlkokulu öğrencilerinden Uğur Geçer (11), okul çıkışı evine gitmek üzere yola koyuldu.

Gölbaşı Caddesi üzerinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Uğur Geçer'e, 1 Aralık İlkokulundan öğrenci alarak ara sokak içerisinden Gölbaşı Caddesi'ne dönüş yağan İbrahim Halil G., hakimiyetindeki 02 S 0441 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisi çarptı.

Servis aracı, kazanın etkisiyle yere düşen minik Uğur'u ezdi. Ağır bir şekilde yaralanan Uğur Geçer'e ilk müdahale, olay yerinden geçen ve sağlıkçı oldukları öğrenilen 2 şahıs tarafından yapıldı.

Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kameralarının da anbean kaydettiği kaza ardından hastanede tedavi altına alınan 11 yaşındaki Uğur'un sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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