Ormanın hayalet kedisi karakulak Antalya'da görüntülendi
Yılda bir defa yavru sahibi olan nesli tehlike altındaki karakulak, Antalya'da 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. 'Ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak, ürkek haliyle dikkat çekti.
Türkiye'de yaşayan, nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak; Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün arazi ve fotokapan yoluyla yapılan çalışmaları kapsamında, 2 yavru ve anne olmak üzere 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. 'Ormanın hayalet kedisi' olarak da bilinen karakulaklara ait görüntüler, Antalya sınırlarında elde edildi. Su kanalından su içerken görüntülenen karakulak ailesi, ürkek haliyle dikkat çekti.
DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ülkede yaşayan yabani kedi türlerinden biri ve ince yapılı, çevik kedi olan karakulakların çok çeşitli habitatlarda bulunabileceği belirtildi. Açıklıklı ağaçlıklar, fundalıklar, çalılıklar, maki gibi bodur bitkilerle kaplı alanlar, düzlük, tepelik ve kayalıklı bölgelerin, türün habitatları olduğu kaydedildi.
Karakulakların tavşan, küçük kemirgenler ve çeşitli kuş türlerini kapsayan geniş beslenme alışkanlığı olduğu da belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Çoğunlukla kuşlar için yapılan yüksek ve atletik atlayışlarıyla bilinmelerine rağmen tüm bölgelerde memeliler besin diyetinin yarısını oluşturur. Bu büyüklükteki tüm kedi türleri düşünüldüğünde, kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabilmesi bu kedi türünü eşsiz kılar. Arada evcil hayvanları da avlar. Ön bacaklara göre oldukça gelişmiş ve uzun arka bacaklarıyla mükemmel sıçrayışlar yapabilir."
POPÜLASYONU BİLİNMİYOR
Karakulakların yılda bir defa yavru sahibi olabildikleri belirtilerek, göç etmedikleri, yerel ve alan korumacı oldukları kaydedildi. Türkiye popülasyonu hakkında yeterince bilgi olmadığına da işaret edilerek, ülkenin güney ve batı bölgelerinde yaşadığının bilindiği açıklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak?
- Telefonda KDV indirimi son dakika! Yenilenmiş telefon KDV oranı ne kadar oldu? Cep telefonu KDV son durum!
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı PBS 2021 2. dönem atama sonuçları nereden öğrenilir?
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?
- 10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...
- %1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi veriliyor! Başvurana anında veriliyor
- İlk ara tatil ne zaman? 2021-2022 MEB Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? 15 gün yarıyıl tatili ne zaman?
- Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi
- Kızılay KPSS'siz personel alımı yapıyor! Süreç sona eriyor! 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- İŞKUR TYP alımı ilanları: 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
- En az 17.500 TL maaş! Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 2021 Başvuru tarihi, şartlar ve kadrolar...