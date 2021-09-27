Aydın’da feci kaza! İki aracın birden çarptığı Alper hayatını kaybetti

Çine'de bir maden ocağında çalışan Alper Güler, öğle yemeği için arkadaşları ile birlikte lokantaya gitti. Lokantadan çıktıktan sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye istediği esnada Güler'e, önce Aydın yönünden gelen Hasan Yardım hakimiyetindeki 48 YE 378 plakalı araba çarptı. Savrulan Güler'e bu defa aynı yönden gelen Muhiddin Dişçi'nin kontrolündeki 09 C 3330 plakalı araba çarptı. Güler, hemen hemen 50 metre aracın altında sürüklendi.