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Aydın’da feci kaza! İki aracın birden çarptığı Alper hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Aydın’da feci kaza! İki aracın birden çarptığı Alper hayatını kaybetti

Aydın Çine’de, karşıdan karşıya geçmek isteyen Alper Güler'e (31), araba çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Güler, arkadan gelen aracın altında hemen hemen 50 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.30 sularında Aydın-Muğla kara yolu Çaltı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Çine'de bir maden ocağında çalışan Alper Güler, öğle yemeği için arkadaşları ile birlikte lokantaya gitti. Lokantadan çıktıktan sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye istediği esnada Güler'e, önce Aydın yönünden gelen Hasan Yardım hakimiyetindeki 48 YE 378 plakalı araba çarptı. Savrulan Güler'e bu defa aynı yönden gelen Muhiddin Dişçi'nin kontrolündeki 09 C 3330 plakalı araba çarptı. Güler, hemen hemen 50 metre aracın altında sürüklendi.


Etraftaki insanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık personellerinin yaptığı kontrolde Alper Güler'in öldüğü tespit edildi.

2 ÇOCUĞU VARDI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Güler'in aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Genel Sekreteri olduğu bildirildi. Güler'in cenazesi, savcı incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobillerin sürücüleri ise gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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