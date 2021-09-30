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Son dakika: Polis ekiplerinden kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Son dakika: Polis ekiplerinden kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon!

Son dakika haberi: Çanakkale'den zorla araca bindirdikleri kişiyi zorla alıkoymak isteyen 2 şahıs Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bandırma girişinde kırmızı ışıkta yakalandı. Operasyon anları ise kameraya böyle yansıdı.

Bandırma polisinden kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon. Çanakkale'de zorla araca aldıkları kişiyle kaçan 2 şahıs Bandırma polisinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, iki şahıs Çanakkale'den zorla araca aldıkları kişi ile Bandırma istikametine doğru kaçtı.

OPERASYON ANLARI KAMERADA

Çanakkale Polis durumu Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan trafik ışıklarında bekledi. İhbar edilen 34 PVU 01 plakalı araç trafik ışıklarında durunca ekipler filmleri aratmayacak şekilde iki şahsı araçtan indirerek yüz üstü yere yatırdı. Ekipler şahısları sorgulamak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürürken şüpheli şahısların yakalanma anı trafikteki sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi.


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